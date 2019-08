Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Anwohner verhindert Fahrzeugeinbruch

Sprockhövel (ots)

Eine Anwohnerin des Kohlentreiberweges hörte am Donnerstag, gegen 00:30 Uhr, verdächtige Geräusche von der Straße. Als sie nachschaute und vier Personen an einem an der Straße geparkten Transporter entdeckte, verständigte sie die Polizei. Wahrscheinlich entdeckten die Täter die Anwohnerin und flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Die Polizei stellte an dem VW Transporter später fest, dass die Täter ein Loch in die Karosserie gebohrt und einen etwa 50cm langen Schnitt in die Karosse geschnitten hatten. In dem Transporter befanden sich Tabakwaren. Die Täter flüchteten nach Zeugenaussagen in Richtung Dorfstraße, konnten jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Die Anwohnerin konnte die vier Männer nur vage beschreiben. Sie sollen etwa 170cm groß und mit Kapuzenpullovern bekleidet gewesen sein.

