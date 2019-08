Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Kellereinbrüche in der Südweststadt

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 21:00 Uhr, und Mittwoch, 07:45 Uhr, Zutritt in mehrere Wohnanwesen in der Pforzheimer Lameystraße. In den Häusern wurden jeweils mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Da bislang noch nicht alle geschädigten angetroffen werden konnten, ist der Diebstahlschaden bislang noch unklar.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07231/186 - 3311, mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd in Verbindung zu setzen.

