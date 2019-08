Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Mann aus verrauchter Wohnung gerettet

Karlsruhe (ots)

Ein 38-jähriger hatte ganz viel Glück und es seinen Nachbarn zu verdanken, dass der Brand in seiner Wohnung in der Ebertstraße gegen 18.15 Uhr entdeckt und er rechtzeitig gerettet wurde. Der offensichtlich betrunkene Mann stellte einen Topf auf den eingeschalteten Herd und legte sich schlafen. Als die Speisen verbrannten schlug der Rauchmelder an, der zwar von den Nachbarn, aber nicht von dem 38-Jährigen selbst gehört wurde. Als weder das Schlagen gegen die Wohnungstür, noch penetrantes Klingeln den Bewohner aus dem Schlaf reißen konnte, verständigten die Zeugen die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Balkon betreten, den heruntergelassenen Rollladen hochschieben und den Mann schließlich, in seiner durch und durch verrauchten Wohnung wecken. Da der 38-Jährige völlig orientierungslos erschien und sich nicht medizinisch versorgen lassen wollte, nahmen ihn die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe West in Schutzgewahrsam. Eine Anzeige wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung folgt.

