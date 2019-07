Polizei Dortmund

POL-DO: Erstmeldung: Polizeieinsatz in der Hansastraße - Fahndung nach Auseinandersetzung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0810

Die Polizei Dortmund ist am heutigen Donnerstagmorgen (18. Juli) um 10.45 Uhr zu einem Einsatz wegen einer Auseinandersetzung in einem Friseurladen an der Hansastraße gerufen worden. Bei dieser Auseinandersetzung ist es zu einem Schusswaffengebrauch gekommen.

Ein Mann wurde dabei verletzt. Ein Täter ist flüchtig. Die Polizei hat die Ermittlungen sofort aufgenommen, die Fahndungsmaßnahmen laufen.

Wir berichten weiter.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell