Polizei Dortmund

POL-DO: Raub auf Spielhalle in der Nordstadt: Mann bedroht Angestellte mit Kugelschreiber

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0807

Bei einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in der Nacht zu Donnerstag (18.7.) in der Nordstraße in Dortmund hat ein Mann eine Angestellte in den Schwitzkasten genommen und mit einem Kugelschreiber bedroht.

Kurz nach ein Uhr in der Nacht äußerte der Tatverdächtige den Vorwand, einen verlorenen Gegenstand zu suchen. Dann ging er auf die Angestellte der Spielhalle zu und drückte sie im Schwitzkasten zu Boden. Immer wieder forderte er Geld. Schließlich entnahm er das Geld aus der Kasse. Er erbeutete Bargeld in geringer vierstelliger Höhe. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte über die Missundestraße.

Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 1.10 Uhr eine verdächtige Person gesehen haben. Täterbeschreibung: 30 bis 40 Jahre alt, kaum noch Haare auf dem Kopf, Dreitagebart, dunkles T-Shirt, dunkle Hose, laut Zeugin vermutlich Osteuropäer. Hinweise an die Kriminalwache unter Tel. 0231/1327441.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Peter Bandermann

Telefon: 0231-132-1023

E-Mail: Peter.Bandermann@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell