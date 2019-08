Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim- Münzautomaten aufgebrochen

Pforzheim (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 1.15 Uhr und 1.25 Uhr an einer Tankstelle in der Breslauer Straße den Münzautomaten am Staubsauger aufgebrochen. Der Täter erbeutete circa 20 Euro, richtete aber einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Buckenberg, Telefon 07231 45500, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell