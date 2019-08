Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebin lenkt Mitarbeiter ab

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Vermutlich kaufte eine unbekannte Frau am Dienstag, 13.08.2019, in Schildesche nur zur Ablenkung einen Artikel, um zwei Geldbörsen zu stehlen.

Gegen 12:30 Uhr erschien eine vermeintliche Neukundin in einem Geschäft an der Westerfeldstraße. In dem Fußpflegestudio fragte sie eine Mitarbeiterin nach einem Pflegetermin. Weil der Terminkalender ausgebucht war, verwies sie an ihre anwesende Kollegin.

Als die andere Mitarbeiterin ebenfalls keinen Termin anbieten konnte, wurde die Unbekannte bei beiden Frauen sehr aufdringlich. Sie entschied sich, eine Fußcreme zu kaufen und fragte weiterhin sehr fordernd nach einem Termin. Schließlich bezahlte die Frau und verschwand aus dem Geschäft.

Als die Unbekannte verschwunden war, bemerkten die beiden Kolleginnen, dass ihre beiden Portemonnaies - eine schwarze und eine blaue Geldbörse mit Bargeld und EC Karten - verschwunden waren.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen:

Weiblich, zwischen 30 und 35 Jahre alt, circa 160 cm groß, mit einem kräftigen Gesäß. Sie soll südländischer Herkunft sein und sprach kein Deutsch sondern gebrochenes Englisch. Sie trug ein gelb bunt geblümtes Kopftuch, ein schwarzes Shirt, schwarz weiß gemusterte Leggins, Flip Flops. Die Fußnägel waren in Perlmutt lackiert. Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KN), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell