Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe bauen Fahrzeugteile aus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Dalbke-

Tätern bauten in der Nacht von Sonntag, 11.08.2019, auf Montag, 12.08.2019, aus einem BMW in der Straße Am Menkebach Fahrzeugteile aus und entkamen mit der Beute unerkannt.

Gegen 16:00 Uhr parkte der Besitzer den 5er BMW in der Straße Am Menkebach. Am Montag gegen 14:40 Uhr stellte er an seinem PKW eine beschädigte Scheibe fest. Der oder die Täter erbeuteten aus dem Fahrzeug das Navigationsgerät, den Tacho sowie die Airbags.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich an das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 zu wenden.

