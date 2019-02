POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 22.02.2019

Polizeidirektion Wittlich

Ereignis: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Ort: B 257, Meisburg

Zeit: 21.02.2019, 06.25 Uhr

Ein 28 Jahre alter Autofahrer aus dem Kreis Bitburg befuhr die B 257 von Meisburg in Richtung Badem. Hinter ihm folgte eine 20 Jährige aus dem Kreis Daun. In einem Waldstück wollte der Mann nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Bei diesem Vorgang kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Wagen des 28 Jährigen wurde nach links in den Straßengraben geschleudert. Das Auto der jungen Frau kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Die beiden Fahrzeugführer wurden dabei leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. An den beteiligten PKW entstand Sachschaden.

Ereignis: Unfall auf Parkplatz, Verursacher entfernt sich unerlaubt

Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Straße, Parkplatz Fa. Lidl

Zeit: 21.02.2019, 18.50 Uhr bis 19.00 Uhr

Eine Autofahrerin hatte ihren PKW, Marke VW, auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie nach wenigen Minuten zurück kam, stellte sie eine Beschädigung in Form von Lackschäden an der Beifahrerseite des Autos fest. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260

Ereignis: Autofahrer gefährdet Fußgängerin mit Kinderwagen- Zeuge gesucht

Ort: Daun, Bitburger Straße

Zeit: 21.02.2019, 18.00 Uhr

Eine Frau wollte mit ihrem Kinderwagen die B 257, Bitburger Straße, in Richtung Gymnasium an der dortigen Fußgängerampel überqueren. Die Lichtzeichenanlage zeigte grün. Der junge Fahrer eines weißen PKW, der in Richtung Pützborn unterwegs war, stoppte sein Fahrzeug ordnungsgemäß bei Rotlicht. Als die Frau bereits die Straßenmitte erreicht hatte, bemerkte sie einen dunklen PKW, der in Richtung Daun geführt wurde. Der Fahrer überfuhr den Ampelbereich mit unverminderter Geschwindigkeit. Die Zeugin konnte im letzten Moment den Kinderwagen zurückziehen und somit eine Kollision verhindern. Die Polizei Daun sucht nun als Zeuge des Ereignisses den jungen Autofahrer, der mit seinem PKW angehalten hatte, 06592-96260

