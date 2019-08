Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Ermittlungskommission "Flamme" sucht zwei Fahrradfahrer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Nach dem Brand an der Beckhausstraße, am 10.08.2019, sucht die Ermittlungskommission "Flamme" weiter Zeugen sowie zwei Fahrradfahrer.

Gegen 02:53 Uhr bemerkte und meldete ein Zeuge den Brand in dem Außenlager des Baumarktes an der Beckhausstraße. Ihm fielen auch zwei Fahrradfahrer auf, die aus dem Bereich des Baumarktes davonfuhren.

Es soll sich dabei um zwei Männer im Alter von circa 30 bis 40 Jahren handeln. Einer trug einen roten Strickpullover und sein Begleiter einen Rucksack auf dem Rücken.

Wer kann Hinweise zu den Männern machen?

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 13.08.2019, geriet in der Fritz-Reuter-Straße ein PKW Hyundai in Brand. Durch die Flammen entstand an einem in unmittelbarer Nähe geparkten Ford ebenfalls ein Schaden. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte untersuchten Kriminalbeamte die Brandstelle.

Gegen 05:15 Uhr löschte die Feuerwehr eine brennende mobile Toilette auf einer Baustelle an der Meller Straße. In diesen beiden Fällen besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Sollte Ihnen im Vorfeld der Brände verdächtiges Verhalten von Personen im Bereich der Tatorte aufgefallen sein, melden Sie sich bitte unter 0521-545-0 bei der Ermittlungskommission "Flamme".

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell