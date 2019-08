Polizei Bielefeld

POL-BI: Autobahnunfall: Tank an Zugmaschine beschädigt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Paderborn - Büren - BAB 44 - Ein Sattelzug stieß an der A 44 am frühen Mittwochmorgen, 14.08.2019, gegen eine Betonschutzwand. Dabei wurde der Lkw Tank aufgerissen und Diesel strömte aus. Der Lkw Fahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Staulänge betrug im Laufe des Vormittags etwa 10 Kilometer. Ab 11:05 Uhr war eine weitere Vollsperrung der A 44 in Richtung Dortmund notwendig, weil Betonelement ausgetauscht werden sollen.

Der Unfall ereignete sich gegen 03:25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau im Bereich einer Baustelle an der A 44 in Richtung Dortmund. Der Fahrer des Sattelzuges aus Oggersheim fuhr auf dem rechten Fahrstreifen, geriet aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Betonschutzwand. Es wurden 20 Elemente der Betonwand beschädigt und der Tank der Volvo Zugmaschine riss auf. Dabei liefen etwa 1.000 Liter Diesel aus, die auch ins Erdreich flossen.

Neben der Autobahnpolizei waren die Feuerwehr und die Untere Wasserbehörde - als zuständige Behörde für eine mögliche Umweltbeeinträchtigung - vor Ort im Einsatz. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Geplant ist der Austausch der beschädigten Betonelemente. Für den Einsatz eines Krans wurde der Autobahnabschnitt in Richtung Dortmund erneut gesperrt. Ab der Anschlussstelle Marsberg hat die Autobahnmeisterei gegen 11:05 Uhr mit der Ableitung des Verkehrs von der Autobahn begonnen. Ein Endzeitpunkt ist für die Arbeiten und Verkehrsbeschränkungen noch nicht absehbar.

