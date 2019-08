Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw überschlägt sich am OWD

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Bielefelderin am Dienstag, 13.08.2019, mit ihrem Pkw an der OWD Auffahrt in Quelle von der Fahrbahn ab und landete auf dem Autodach.

Eine 32-jährige Bielefelderin beabsichtigte, um 23:38 Uhr in Quelle auf den OWD stadteinwärts zu fahren. Zunächst stoppte sie unter der OWD Brücke wegen eines roten Ampelsignals vor der kreuzenden Abfahrt Quelle.

Bei grünem Signal beschleunigte die 32-Jährige mit ihrem Seat auf dem nassen rechten Fahrsteifen der OWD Auffahrt bergauf. Plötzlich verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und geriet nach links auf den Grünstreifen. Schließlich überschlug sich ihr Pkw und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ein Rettungswagen fuhr die Verletzte in ein Bielefelder Krankenhaus.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde von einem Abschleppfahrzeug geborgen und abtransportiert. Polizeibeamte schätzten den Sachschaden auf 4.000 Euro.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KN), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell