Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kaminbrand

Kempfeld (ots)

Am 24.07.2019, gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Kaminbrand in einem an der Hauptstraße in Kempfeld gelegenen Hotel. Im Erdgeschoss entzündete sich eine Grillstelle, so dass Personal und eine 20-köpfige Wandergruppe die Räumlichkeiten verlassen mussten. Hierbei kam es weder zu einem Personen- noch Gebäudeschaden. Die starke Rauchentwicklung wurde von den Feuerwehren aus Kempfeld, Bruchweiler und Herrstein gelöscht.

