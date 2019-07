Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der L 48 zwischen Bekond und Thörnich

Bekond (ots)

Am Donnerstag, 25.07.2019, um 10:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 48. Einer Pkw-Fahrerin, welche sich in Richtung Thörnich bewegte, kamen in einer scharfen Linkskurve zwei Motorräder, welche einen bronzefarbenen Pkw Volvo überholten, auf ihrer Fahrbahn entgegen. Die Fahrerin musste nach rechts ausweichen und kollidierte hierbei mit einer Schutzplanke. Am Pkw entstand Sachschaden. Die beiden Motorräder entfernten sich von der Unfallstelle. Zeugen, insbesondere der Fahrer des o.g. Volvos, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich - Tel.: 06502-91570 - in Verbindung zu setzten.

