Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Flächenbrand an der L 141/ A 1 zwischen Schweich und Föhren

Schweich/ Föhren (ots)

Am heutigen Abend, gegen 18:00 Uhr, brach auf einem an die L 141 und die Autobahn A 1, zwischen Schweich und Föhren angrenzenden, mit Weizen bestellten Feld ein Flächenbrand aus. Zwischenzeitlich stand eine Fläche mit einer Länge von ca. 300m und einer Breite von ca. 100m lichterloh in Flammen. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kräfte der umliegenden Feuerwehren zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Genaue Brandursache ist unklar. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer durch die zu diesem Zeitpunkt laufenden Mäh- und Erntearbeiten mit einem Mähdrescher verursacht wurde. Im Einsatz waren insgesamt zehn Feuerwehren der umliegenden Ortschaften, mit ca. 100 Einsatzkräften, zwei RTW des DRK Schweich, und Kräfte der Polizeiinspektion Schweich sowie der Polizeiautobahnstation Schweich. Die L 141 wurde bis zum Abschluss der laufenden Löscharbeiten auf dem betroffenen Teilstück zwischen dem Mitfahrerparkplatz Bekond und der Gaststätte Leinenhof für ca. 3,5 Stunden komplett gesperrt. Unterstützt wurde die Feuerwehr bei ihren Löscharbeiten durch etliche Landwirte, die mit ihren Traktoren und Tankanhängern die Wasserversorgung gewährleisteten. Dabei platzte die Dieselleitung an einem der Traktoren. Hierdurch kam es zu weiteren Verkehrsbehinderungen. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Straßenmeisterei Trier beseitigt. Aufgrund der hohen Temperaturen kollabierte ein Feuerwehrmann während der Löscharbeiten. Er wurde mittels RTW in eines der umliegenden Krankenhäuser gebracht.

