Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Dam: Einbruch in Getränkemarkt

Niederkrüchten-Dam (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 02.20 Uhr, brach ein bisher unbekannter Täter in einen Getränkemarkt auf dem Gewerbering in Niederkrüchten ein. Der Einbrecher schlug ein Loch in die gläserne Eingangstür und stahl aus dem Kassenbereich Zigaretten in noch unbekannter Höhe. Seine Beute steckte er in eine mitgeführte Tüte. Der vermutlich männliche Einbrecher trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose, graue Sneakers und war maskiert. Er flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei bittet um mögliche Hinweise auf den Einbrecher über die Nummer 02162/377-0. /wg (950)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

