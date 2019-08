Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Pedelec-Fahrer fährt gegen Pkw, leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer aus Krefeld auf dem Radweg der Kleinbahnstraße in Richtung Kerkener Straße. Ein 58-jähriger Autofahrer aus Kempen, der ebenfalls auf der Kleinbahnstraße in gleicher Richtung fuhr, bog nach rechts in eine Grundstückseinfahrt ab und hielt an, da er einen freien Parkplatz suchte. Das Heck des Fahrzeugs ragte noch leicht in den Radweg. Der Pedelec-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr, obwohl er stark bremste, gegen das Heck. Dadurch stürzte er und wurde leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt. /wg (949)

