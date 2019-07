Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall am 21.03. - Polizei sucht weitere Zeugen

Holzminden (ots)

Bereits am 21.03.19, gegen 08.20 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße 10, in Holzminden, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein weißer Transporter rückwärts gegen eine Straßenlaterne gefahren sein soll.

Der Vorfall wurde durch eine Zeugin beobachtet, die sich zur Mittagszeit bei der Polizei meldete, um nachzufragen, ob der Unfall durch den Verursacher angezeigt worden sei. Da dies nicht der Fall war, wurden Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen.

Der Fahrzeugführer konnte ermittelt werden. In seiner Einlassung zum Schadenfall gibt er an, dass die Laterne bereits schräg gestanden habe, bevor er dagegen gefahren sei.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Stellung der Straßenlaterne vor und nach dem 21.03.19, 08.20 Uhr, machen können bzw. die diesen Verkehrsunfall ebenfalls beobachtet haben. Die Zeugen werden gebeten sich mit dem Sachbearbeiter, POK Dörries, Tel.: 05531-958-170, oder mit der Wache des Polizeikommissariats Holzminden, Tel.: 05531-958-0, in Verbindung zu setzen.

