Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruchserie in Pyrmonter Geschäfte

Bad Pyrmont (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, d. 03.07.2019, ist es in der Pyrmonter Innenstadt im Bereich des Postweges und am Eingang zur Fußgängerzone, gegenüber dem Hylligen Born, zu Einbrüchen in insgesamt sechs Geschäfte gekommen. Der oder die Täter haben hier jeweils Türen oder Fenster aufgehebelt und in den Geschäften nach Bargeld gesucht. Den jeweiligen Geschäftsinhabern sind die Einbrüche erst am frühen Morgen zur Öffnungszeit aufgefallen.

Die Pyrmonter Polizei bittet Zeugen, die eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Telefonnummer: 05281/9406-0 zu melden. Hierbei können alle Beobachtungen für die Ermittlungen wichtig sein.

