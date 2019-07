Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Polizeistreife sorgt für sicheren Heimweg

Offenburg (ots)

Ein betagter Herr musste am Mittwochmorgen von einer Streife des Polizeipostens Neuried nach Hause gefahren werden, nachdem er kurz nach 10 Uhr mit seinem gesteuerten Taxi vom Südring bei Uffhofen entgegen der Fahrrichtung in Richtung der B 3 / B 33 abgebogen war und aufgrund hochfrequentierten Gegenverkehrs stoppen musste. Der Senior wirkte auf die Beamten in diesem Moment überfordert und hilflos, sodass an keine Weiterfahrt zu denken war. Zu einer Gefährdung andere Verkehrsteilnehmer ist es bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht gekommen. Der Mann war alleine und ohne Fahrgast unterwegs. Die Führerscheinbehörde muss nun prüfen, ob der Senior den Ansprüchen und Gefahren des Straßenverkehrs noch gewachsen ist. /wo

