POL-PDLD: Fahrzeuge zerkratzt

Schwegenheim (ots)

Sachschaden in Höhe von zirka 600 EUR entstand bei einer Sachbeschädigung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Der bis dato unbekannte Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand zwei in der Bahnhofstraße abgestellte Fahrzeuge.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de entgegen.

