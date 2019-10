Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Hochwertige Werkzeuge in Wulften gestohlen

Bissendorf (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagnachmittag (17 Uhr) und Montagmittag (13 Uhr) Zutritt zu einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Ostercappelner Straße. Dort machten sich der oder die Täter an einer Hofwerkstatt zu schaffen und stahlen daraus mehrere hochwertige Werkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe unerkannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bohmte, Tel. 05471/9710.

