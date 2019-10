POL-OH: Holzverschlag aufgebrochen - Räuberischer Diebstahl

Polizeipräsidium Osthessen

Holzverschlag auf Dachboden aufgehebelt

Lauterbach - In der Zeit von Samstag (28.09.) bis Dienstag (01.10.) brachen unbekannte Täter einen Holzverschlag auf einem Dachboden innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße auf. Die Diebe hebelten und zogen ein zur Sicherung angebrachtes Holzbrett auf und gelangten so in den Verschlag. Dort stahlen sie einen Laptop, Dekorationsmaterial sowie einen Tischventilator. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 50 Euro.

Rabiater Ladendieb - Festnahme

Alsfeld - Bereits am Mittwoch (25.09), gegen 12:35 Uhr, ereignete sich ein räuberischer Diebstahl. Ein 21-Jähriger entwendete zunächst mehrere Alkoholika aus einem Regal innerhalb des Geschäfts in der Straße "An der Au". Er steckte diese hierzu in einen mitgeführten Rucksack. Im Anschluss verließ er das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Außerhalb des Geschäfts wurde er von zwei Mitarbeitern angesprochen und aufgefordert, mit in das Büro zu kommen. Dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach und wollte die Örtlichkeit verlassen. Einer der beiden Mitarbeiter, ein 20-jähriger aus dem Raum Alsfeld, wollte den Täter daran hindern und hielt ihn fest. Hierauf schlug dieser mehrfach gegen die Arme des Mitarbeiters und konnte sich letztendlich losreißen und entkommen. Der 21-Jährige wurde hierbei leicht am Arm verletzt. Die beiden Mitarbeiter verfolgten den Flüchtigen und informierten die Polizei. Nach kurzer Verfolgung konnten die beiden Mitarbeiter den Flüchtigen sogar einholen. Hierauf nahm dieser eine drohende Haltung ein und ging auf die beiden Männer zu. Auf Grund dessen sahen diese von einer weiteren Verfolgung ab und wichen etwas zurück. Der Täter flüchtete nun weiter, während die Mitarbeiter auf die kurze Zeit später eintreffende Polizeistreife warteten. Durch eine sehr gute Personenbeschreibung und der etwaigen Fluchtrichtung gelang es der Funksteife, den Täter im Bereich des Goetheparks auszumachen und auch festzunehmen. Der bereits polizeibekannte Täter wurde im Anschluss für weitere Maßnahmen mit zur Polizeistation Alsfeld genommen. Nach Abschluss dieser Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Polizeipräsidium Osthessen

