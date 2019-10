Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht- wer sah den schwarzen Kombi?

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zur einer Unfallflucht, die sich am Montagvormittag an der Ecke Kurt-Schumacher-Damm/Blumenhaller Weg ereignete. Der Fahrer eines schwarzen Kombi der Marke VW oder Audi mit Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis (MK-???)wechselte gegen 10 Uhr vom linken auf den rechten Geradeausfahrstreifen und übersah einen dort fahrenden Motorroller. Dessen Fahrer konnte einen Zusammenstoß nur noch durch eine Vollbremsung vermeiden, stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Vorfall und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit auf der Martinistraße stadteinwärts fort. Der Unfalldienst sucht Augenzeugen und insbesondere einen Fußgänger, der den Vorfall beobachtet haben soll. Hinweise bitte an die 0541/327-2215.

