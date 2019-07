Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Zwei Diebstähle auf Baustellen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende (05.07.- 08.07.) auf zwei Baustellen Werkzeug und Maschinen gestohlen.

Am Fröbelweg brachen die Täter das Vorhängeschloss eines Containers auf und nahmen Werkzeug mit.

In einem Neubaugebiet an der Straße Dicksche Heide entfernten die Täter an einem Rohbau das Zahlenschloss und gelangten so in das Gebäude. Daraus nahmen die Täter eine hochwertige Verputzmaschine mit.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Einbrüche miteinander zusammenhängen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell