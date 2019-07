POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Zwei verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 14.35 Uhr an der Einmündung Friedhofstraße / L 456 ereignet hat. Eine 52-jährige VW-Lenkerin befuhr die Friedhofstraße in Richtung Landesstraße, bog an der Einmündung nach links in Richtung Krauchenwies ein und übersah hierbei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 72-jährigen VW-Lenker. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 72-Jährige nach links aus und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug, weshalb er nach links von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinabfuhr. Erst als der Pkw gegen einen Baumstumpf prallte, kam das Fahrzeug zum Stillstand. Bei dem Aufprall wurde der Fahrer leicht, seine 70-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Mit dem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Die 52-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand kein Schaden.

B 32 / Sigmaringendorf

Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Vermutlich aufgrund Alkoholkonsums kam am Donnerstag gegen 14.00 Uhr eine 43-jährige Autofahrerin auf der B 32 zunächst nach rechts und in weiterer Folge durch starkes Gegenlenken nach links von der Fahrbahn ab. In einem Gebüsch neben der Straße blieb der Pkw stehen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet hatten, informierten die Polizei. Während der Unfallaufnahme konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb die Beamten einen Atemalkoholtest durchführten. Da dieser rund 1,9 Promille ergab, fuhren sie mit der Frau in ein Krankenhaus und veranlassten dort die Entnahme einer Blutprobe. Im Anschluss wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Wegen einer Trunkenheitsfahrt muss sie sich nun verantworten.

Scheer

Fehlalarm

Aus unbekannter Ursache löste am heutigen Freitagmorgen gegen 02.30 Uhr in der Gräfin-Monika-Schule in der Straße "Kirchberg" ein Alarm aus. Bei der Überprüfung des Objekts konnte nichts Ungewöhnliches festgestellt werden.

Meßkirch

Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am heutigen Freitagmorgen gegen 05.30 Uhr in der Karlstraße ein Opel in Brand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Meßkirch gelöscht. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug musste vom Brandort abgeschleppt werden.

Pfullendorf

Betrunkener löst Alarm aus

Zu einem Einbruchalarm wurden Beamte des Polizeipostens Pfullendorf am heutigen Freitagmorgen gleich zweimal gerufen. Der Alarm einer Gaststätte in der Franz-Xaver-Heilig-Straße löste aus bislang unbekanntem Grund zunächst gegen 02.00 Uhr aus. Eine Überprüfung ergab keine Besonderheiten. Der zweite Alarm, nur etwa 20 Minuten später, wurde durch einen 29-jährigen alkoholisierten Mann ausgelöst, der die Türe der Gaststätte mit der angrenzenden Hoteltür verwechselt hatte und mehrmals daran stark zog. Ob der erste Alarm ebenfalls durch den Mann ausgelöst wurde, konnte nicht ermittelt werden.

