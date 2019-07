Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 12.07.2019

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Verdacht der schweren Brandstiftung

Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen nach dem Brand eines Verkaufsstandes am frühen Freitagmorgen gegen 01 Uhr am Buchhornplatz. Der in dem Stand schlafende 41-jährige Mitarbeiter des Betreibers wurde durch den Lärm einer Personengruppe wach und nahm unmittelbar danach einen lauten Knall wahr. Zeitgleich sah er Flammen am Zeltstoff des Standes. Dem 41-Jährigen gelang es noch, sich fluchtartig aus dem Stand zu retten, er blieb glücklicherweise unverletzt. Der Verkaufsstand brannte trotz der Löschversuche des Mitarbeiters eines Sicherheitsdienstes, der ebenfalls auf das Feuer aufmerksam geworden war, vollständig nieder. An einer angrenzenden Glasüberdachung des Eingangsbereichs zu einem Bekleidungsgeschäft entstand ebenfalls Sachschaden durch die Brandeinwirkung. Insgesamt wird die Höhe des verursachten Schadens auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Nachdem im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen an einem gegenüberliegenden Stand ebenfalls Spuren einer Brandzehrung festgestellt wurden, muss nach derzeitigem Erkenntnisstand von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen werden. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen bittet daher mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich unter Telefon 07541/701-0 zu melden.

Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, Tel. 0751/806-1301

Polizeihauptkommissar Oliver Weißflog, Tel. 07531/995-1012

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell