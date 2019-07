Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Waldburg

Verkehrsunfall mit Verletzten

Der 20-jährige Lenker eines Mitsubishi Pick Up befuhr am heutigen Donnerstag gegen 16.15 Uhr die Landesstraße 326 aus Richtung Oberankenreute in Richtung Waldburg. Kurz nach dem Kreisverkehr bei Wetzisreute geriet er auf feuchter Fahrbahn auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo er zunächst mit dem Mazda MX 5 eines 33-jährigen Pkw-Lenkers, anschließend mit dem Mercedes-Benz E-Klasse eines 70-jährigen Pkw-Lenkers und zuletzt mit dem bereits zum Stillstand gekommenen Lkw eines 50-jährigen Lkw-Lenkers kollidierte. Der Mazda MX 5 und der Mercedes-Benz gerieten durch die Wucht des Aufpralls nach rechts von der Fahrbahn. Der ins Schleudern geratene Mitsubishi Pick Up stieß zuletzt mit der Heckseite gegen den Lkw und kam dann zum Stillstand.

Die Insassen der an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw erlitten bei dem Verkehrsunfall Verletzungen, sie wurden am Unfallort durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert. Der Grad der Verletzungen der Pkw-Insassen ist hier aktuell nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen war jedes Fahrzeug nur mit dem beteiligten Fahrzeugführer besetzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 90.000 Euro. Alle vier Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Landesstraße wurde im Bereich der Unfallstelle bis zur Beseitigung der Unfallfahrzeuge gesperrt. Die Sperrung dauerte bis um 20.00 Uhr an.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Konstanz zur Unfallursache dauern an.

Eine Ergänzung dieser Pressemeldung folgt voraussichtlich am 12.07.2019.

