Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Überfall auf Taxifahrer

Osnabrück (ots)

Am späten Montagabend kam es am Salzmarkt zu einem Überfall auf einen Taxifahrer. Zwei junge Frauen stiegen gegen 21.45 Uhr am Hauptbahnhof in den grauen VW Passat des 74-jährigen Opfers und gaben den Salzmarkt als erstes Ziel der Fahrt an. Dort angekommen, schlug das Duo plötzlich mit einem noch unbekannten Gegenstand auf den Fahrer ein. In der Folge kam es im Taxi zu einer Rangelei, aus der sich das Opfer schließlich befreien und aus dem Auto flüchten konnte. Die beiden Fahrgäste nutzten den Umstand, dass der Mann bei seiner Flucht den Zündschlüssel zurücklassen musste und fuhren mit dem Taxi davon. Das Opfer wurde mit erheblichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses mittlerweile aber wieder verlassen. Das graue Taxi konnte gegen 01.35 Uhr in der Seminarstraße aufgefunden werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, weitere Angaben zum Tathergang und den beiden Täterinnen können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden etwa 30 bis 40 Jahre alten Frauen und etwa 170 bis 175cm großen Frauen. Eine war komplett schwarz gekleidet, eher dünn und hatte kurze schwarze Haare, ihre Komplizin war stabil gebaut, hatte kurze blonde Haare und trug bei Tatausführung eine schwarze Jacke sowie eine blaue Jeanshose. Wer die beiden Frauen in oder an dem grauen VW Passat gesehen hat, oder sonstige Angaben zur Tat geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0541/327-3203.

