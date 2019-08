Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - In den Gegenverkehr geraten

Wolfach (ots)

Ein 19-jähriger VW-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen die Bundesstraße von Wolfach in Richtung Schiltach, als er gegen 8:30 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von seiner Fahrspur abkam. Nach eigenen Angaben sei der 19-Jährige am Steuer eingeschlafen, weswegen er in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer konnte gerade noch ausweichen und eine Frontalkollision verhindern. Es kam lediglich zum Kontakt der beiden Fahrzeuge an der jeweiligen linken Fahrzeugfront, wodurch ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro entstand.

/gü

