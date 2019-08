Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Zeugen gesucht

Kappelrodeck (ots)

Nach einem gefährlichem Überholmanöver am Dienstag gegen 16:45 Uhr auf einer Landstraße bei Waldulm, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Rennradfahrer und einem Pkw-Fahrer. Der 57-jährige Autofahrer überholte zunächst den ebenfalls in Richtung Oberkirch fahrende Radler trotz entgegenkommendem Gegenverkehr. Daraufhin hielt der 57-Jährige seinen Wagen an und beleidigte den eben überholten. Der Rennradfahrer stieg in der Zwischenzeit von seinem Velo und trat an die Fahrertür heran. Als der Beschuldigte diese öffnete soll die Tür den 69-jährigen Zweiradfahrer gestreift haben, wodurch dieser stürzte. Der Pkw-Fahrer hatte wohl noch immer nicht genug, soll ausgestiegen sein und den 69-Jährigen mehrere Sekunden mit dem Kopf auf den Boden gedrückt haben. Verletzt wurde er dabei jedoch nicht. Die Beamten des Polizeiposten Oberkirch sind nun auf der Suche nach Zeugen die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07802/7026-0 entgegengenommen.

/gü

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell