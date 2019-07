Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Einbruch in Schule - Sachschaden in Höhe von 500 Euro

Münster (ots)

Nach einem versuchten Einbruch am Sonntagabend (14.07., 19:43 Uhr) in eine Schule am Brentanoweg sucht die Polizei Zeugen.

Über das Flachdach versuchte eine Gruppe Jugendlicher mit einem Holzstiel ein Oberlicht aufzubrechen. Ein Zeuge sah das Quartett auf dem Dach und alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, flüchteten die Täter. An dem Fenster entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die vier Jugendlichen sind zwischen 15 und 16 Jahre alt und waren mit schwarzen Kapuzenpullovern bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

