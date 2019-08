Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Lebensgefährlich verletzter Vespa-Fahrer in Haltern am See, Sozius schwerstverletzt

Recklinghausen (ots)

In Haltern am See kam es gegen 19:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Bergkamen befuhr die Hullerner Str. in Richtung Osten und bog nach links in den Stockwieser Damm ein. Dabei übersah er den entgegenkommenden Vespa-Fahrer. Der 44-jährige Dattelner war mit seinem 12-jährigen Sohn als Sozius mit dem Motorroller in Richtung Stadtmitte unterwegs. Durch den Verkehrsunfall wurde der Vater lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der Sohn wurde mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme weiträumig abgesperrt.

