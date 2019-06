Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Bienenvolk entwendet

In der Zeit von Samstag, 25. Mai 2019, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 28. Mai 2019, 17.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Bienenvolk mit Beute, welches am Harpendorfer Weg stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Steinfeld - Einbruch in Kassenhaus

In der Nacht zu Montag, 03. Juni 2019, brachen unbekannte Täter in das Kassenhaus zu einem Freibad an der Straße Zur Schemder Bergmark ein. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Steinfeld - E-Bike entwendet

In der Zeit vom 30. Mai 2019, 19.00 Uhr, bis zum 31. Mai 2019, 18.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike im Wert von etwa 1700 Euro, das unter einem Carport an der Straße Im Krimpel stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Dinklage - Einbruch in Baucontainer

In der Zeit von Freitag, 31. Mai 2019, 13.15 Uhr bis Montag, 03. Juni 2019, 07.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer ein, der auf dem Parkplatz zur Baustelle eines Supermarktes an der Drostestraße stand. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Dinklage - Verkaufsanhänger aufgebrochen

In der Zeit von Mittwoch, 29. Mai 2019, 22.00 Uhr, bis Montag, 03. Juni 2019, 18.40 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Verkaufsanhänger auf, der auf einem Beachvolleyballplatz an der Schulstraße stand. Es wurden Spirituosen entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Schule

Am Sonntag, 02. Juni 2019, warfen unbekannte Täter gegen 00.00 Uhr mit einem Gullydeckel zwei Scheiben zu einer Schule an der Schützenstraße ein, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung an Schule

In der Zeit von Samstag, 03. Juni 2019, 08.00 Uhr, bis Montag, 03. Juni 2019, 09.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter Fensterscheiben einer Schule an der Holdorfer Straße. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 03. Juni befuhr eine 53-jährige Quakenbrückerin gegen 13.55 Uhr mit einem Linienbus die Oyther Straße in Richtung Stadtmitte. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nahm ihr im Bereich der Kreuzung zum Dornbusch die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die 53-Jährige stark bremsen. Hierbei wurde eine 80-jähriger Mitfahrer aus Vechta leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell