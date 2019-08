Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bietigheim (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Kirchstraße am Dienstag, sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach dem Verursacher und möglichen Zeugen. Zwischen 10 Uhr und 18 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker auf Höhe des Gebäudes Kirchstraße 28 offenbar bei der Vorbeifahrt eine dort geparkten Mercedes C-Klasse. Ohne sich um den Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Aufgrund der vorgefundenen Spuren wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein höheres Fahrzeug wie einen Bus oder Lkw gehandelt haben könnte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell