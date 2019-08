Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Dreiste Ladendiebe

Offenburg (ots)

Während sich eine 56 Jahre alte Frau seit Dienstagnachmittag mit einer Strafanzeige auseinandersetzen muss, ist ihr unbekannter und mutmaßlicher Komplize flüchtig. Kurz nach 14 Uhr war die Frau in einem Fachmarkt in der Schutterwälder Straße. Als ihr männlicher Begleiter einen kleineren Betrag an der Kasse bezahlt hatte, verließen beide den Markt und der Diebstahlalarm löste aus. Der Unbekannte gab daraufhin vor, dass der Alarm bei ihm ausgelöst hatte und begab sich zur Kasse zurück, woraufhin die Frau versuchte sich mitsamt ihres Kinderwagens zu entfernen. Als sie zum Stehenbleiben aufgefordert wurde und diesem auch nachkam, versuchte sich der Mann mit dem Kinderwagen zu entfernen. Angestellte und ein Zeuge konnten dies jedoch verhindern. Trotzdem gelang dem Mann unter Zurücklassens des Kinderwagens die Flucht. Bei der Durchsuchung durch die hinzugezogene Polizei wurde in dem Kinderwagen kein Kind aufgefunden, sondern entwendete Waren im mittleren dreistelligen Bereich.

