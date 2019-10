Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto beschädigt & Unfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf: Auto beschädigt

Ein bisher unbekannter Täter schlug zwischen Mittwoch, 10 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr an einem in der Rainbrunnenstr. geparkten Mazda das Rücklicht ein und verursachte hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Uhlandstraße einen geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der BMW wurde im Bereich der Fahrertüre sowie des Kotflügels hinten links beschädigt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Alfdorf: Vorfahrt missachtet

Rund 12.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 12:20 Uhr an der Kreuzung Schützenstraße / Breitestraße. Ein 80 Jahre alter Suzuki-Fahrer kam von der Breitestraße und missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines 53 Jahre alten Mercedes-Fahrers. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte beim Vorbeifahren in der Albert-Schweitzer-Straße einen geparkten Pkw der Marke Jaguar und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Auto entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Unfallzeit war zwischen Mittwoch, 8 Uhr und Donnerstag, 8:15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

