Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Zwei Autos stoßen zusammen - ein Leichtverletzter - zwei Mal Totalschaden

Freiburg (ots)

Ein Leichtverletzter und zwei Mal Totalschaden forderte ein Verkehrsunfall am Dienstag, 29.10.2019, auf der B 34 bei Klettgau-Grießen. Gegen 16:10 Uhr wollte eine 59 Jahre alte VW-Fahrerin die B 34 aus einem Feldweg in Richtung der L 161a nach Grießen queren. Dabei kollidierte sie mit einem in Richtung Erzingen fahrenden Mercedes-Benz. Während die Frau den Unfall unversehrt überstand, zog sich der 61-jährige Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war an der Unfallstelle und kümmerte sich um den Verletzten. An den beiden Autos entstanden Totalschäden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 22000 Euro.

