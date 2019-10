Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Im Marihuana-Dunst an Grenzübergang herangefahren - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Im Marihuana-Dunst ist am Dienstag, 29.10.2019, gegen 15:30 Uhr, ein Autofahrer zur Ausreise an den Grenzübergang Hohentengen-Rötteln herangefahren. Als er von einem Zollbeamten kontrolliert wurde, drang diesem der Marihuana-Geruch aus dem Innenraum direkt in die Nase. Ein angerauchter und ein fertig gedrehter Joint konnten bei dem 63 Jahre alten Autorfahrer aufgefunden werden. Dieser gab auch zu, kurz vor der Grenze noch mehrere Züge genommen zu haben. Ein Test war positiv auf THC. Es folgte eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

