POL-FR: Dogern: Autofahrer nach Zusammenstoß mit Fußgänger gesucht - Zeugenaufruf!

Nach dem Zusammenstoß mit einem Fußgänger am Dienstag, 29.10.2019, in Dogern wird der Autofahrer gesucht. Gegen 14:00 Uhr war es beim Bahnübergang in der Birkinger Straße zum Verkehrsunfall gekommen. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher hatte, unmittelbar bevor sich die Schranken senkten, noch schnell die Straße überquert. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und der junge Mann zog sich eine blutende Wunde am Kopf zu. Zusammen mit dem Autofahrer wurde die Verletzung versorgt. Danach fuhr der Autofahrer weiter, ohne dass sein Name bekannt war. Der Jugendliche verblieb über Nacht im Krankenhaus. Bei dem Auto soll es sich um einen älteren schwarzen Volvo-Kombi gehandelt haben. An diesem wurde durch den Zusammenstoß der linke Spiegel abgerissen, die Windschutzscheibe beschädigt und Kotflügel/Motorhaube eingedellt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet den Fahrer, Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zu dem gesuchten Pkw geben können, sich dort zu melden.

