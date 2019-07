Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg. Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Hachenburg (ots)

In Abwesenheit der Hausbewohner drangen Unbekannte im Laufe des Mittwochs durch Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Küchenfensters zunächst ins Erdgeschoß eines Wohnhauses in der Friedrichstraße in Bad Marienberg ein. Nachfolgend wurden sämtliche Räume im EG und OG betreten und nach Wertsachen durchsucht. Ersten Ermittlungen zufolge wurde 1 Goldring sowie Modeschmuck entwendet. Täterhinweise werden an die Polizei in Hachenburg unter 02662/9558-0 erbeten

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell