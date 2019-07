Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Erneute Sachbeschädigung in Nastätten ***Zeugen gesucht***

Nastätten (ots)

Am 08.07.2019,wurde im Zeitraum zwischen 18:00 und 22:00 Uhr, eine Ruhebank an der Grillhütte "Am Holler" beschädigt. Es wurden zwei Holzlatten aus der Verankerung gerissen und zerschlagen. Der oder die Täter sind nicht bekannt. Die Polizei St. Goarshausen bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 06771/93270.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771-9327-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell