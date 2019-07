Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Obernhof - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Obernhof (ots)

Am Morgen des 10.07.2019 kam es gegen 07:41 Uhr auf der B 417 zwischen Nassau und Obernhof, in Höhe der Abfahrt Weinähr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Ein Unfallbeteiligter geriet beim Ausweichen eines vermeintlichen Hindernisses in den Gegenverkehr. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde eine Fahrzeugführerin leicht verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 417 blieb für ca. 1 Stunde vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-970-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell