Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Autofahrerin nach Autoüberschlag verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Überschlag ist am Mittwoch, 30.10.19, gegen 05.50 Uhr, eine 21-jährige Frau mittelschwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie auf der L139 von Adelhausen in Richtung Maulburg unterwegs, als sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve ins Schleudern kam. Anschließend kam der Dacia von der Straße ab und überschlug sich. Das Auto blieb auf der Seite liegen. Die junge Frau wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro.

