Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einkaufsmarkt nach Brandalarm geräumt - Frikadelle angebrannt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 29.10.19, gegen 15.15 Uhr, wurde ein Einkaufsmarkt in Wyhlen nach einem Brandalarm geräumt. Als Ursache des Alarmes konnte eine stark geröstete Frikadelle identifiziert werden. Personen oder Sachschaden entstanden nicht. Nach etwa 30 Minuten waren die Überprüfungen beendet und der Markt konnte wieder freigegeben werden. Die Feuerwehr aus Grenzach-Wyhlen war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften am vermeintlichen Brandort.

