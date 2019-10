Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt und Schluchsee: Unbekannte besprühen Garagen- und Unterführungswand - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen 27.10.2019 und 28.10.2019 wurde eine Garagenwand in der Gutachstraße in Titisee-Neustadt mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 EUR. Zu weiteren Schmierereien kam es zwischen dem 28.10.2019 und dem 29.10.2019 in Schluchsee. Dort besprühten Unbekannte die Wände der Unterführung Bahnhofstraße/Bundestraße 500 mit roter Farbe, der Sachschaden beträgt hier ca. 200 EUR.

Von einem Zusammenhang beider Taten wird derzeit nicht ausgegangen, Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 oder der Polizeiposten Lenzkirch unter 07654/964390 entgegen.

