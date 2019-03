Polizei Gütersloh

POL-GT: Dieb flüchtete nach Handgemenge

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am Mittwochabend (13.03., 19.45 Uhr) befand sich ein bis dahin unbekannter Mann in einem Discountmarkt an der Carl-Bertelsmann-Straße und stellte sich dort an der Kasse an.

In dem Moment, in dem die dortige Mitarbeiterin die Kasse für den Bezahlprozess öffnete, griff der Beschuldigte hinein und entnahm Geldscheine. Daraufhin verließ er den Markt. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Diebstahl bemerkt hatte, lief hinter dem Tatverdächtigen her und versuchte ihn festzuhalten. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem der Beschuldigte seine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren verlor, bevor ihm die Flucht gelang.

Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann aus Gütersloh, gegen den ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

