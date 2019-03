Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Firma

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am frühen Donnerstagmorgen (14.03., 03.45 Uhr) schlugen bislang unbekannte Täter ein Fenster zu einer Firma an der Dieselstraße ein und verschafften sich so Zutritt zu den Innenräumen, wo sie weitere Türen aufbrachen.

Dort entwenden sie zwei Kaffeevollautomaten, ein Tablet PC sowie Bargeld in unbekannter Höhe.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe gesehen? Wer kann sonst Angaben zu diesem Sachverhalt machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

