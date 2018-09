POL-MS: Ehrliche Finder bringen Handtasche zurück

Münster (ots) - Ehrliche Finder gaben am vergangenen Samstag (8.9.) die Handtasche einer 64-jährigen Eigentümerin zurück.

Die Münsteranerin hatte ihre Tasche am Mittag des 6. September auf dem Gepäckträger ihres Fahrrades transportiert und sie während der Fahrt verloren. Eine Flüchtlingsfamilie entdeckte die Tasche auf der Straße, nahm sie mit und holte sich am nächsten Tag Unterstützung in einem Frisörsalon. Deren Inhaberin, eine Iranerin mit guten Deutschkenntnissen, übersetzte für die Familie und brachte die Tasche auf direktem Wege zurück zu der 64-jährigen Eigentümerin.

Diese freute sich ganz besonders, denn in der Tasche waren nicht nur Handy, Sonnenbrille und sämtliche Dokumente, sondern auch 150 Euro Bargeld. Einen Finderlohn wollte die Flüchtlingsfamilie nicht annehmen.

