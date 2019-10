Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auf die Gegenfahrbahn geraten

Freiburg (ots)

Mit ihrem VW befuhr am Montag, 28.10.2019, gegen 10.30 Uhr, eine 19 Jahre alte Frau die Eggberstrecke von Egg kommend in Richtung Bad Säckingen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei mit der Leitplanke zusammen. Die komplette Front des VW wurde bei dem Unfall beschädigt. Die junge Frau hatte Glück und blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 1800 Euro.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell